Mayweather se retracta y confirma pelea contra Tenshin Nasukawa: "Será la mejor exhibición de PPV de toda la historia"

Floyd Mayweather, boxeador estadounidense, decidió retomar el combate frente al japonés Tenshin Nasukawa, luego de reunirse con el jefe de la empresa Rizin, Nobuyuki Sakakibara. 'Money' no estaba de acuerdo en que la pelea fuera con reglas de MMA o Kickboxing y, por esta razón, decidió dar un pasó atrás. El mismo se encargó de negarlo a través de sus redes sociales. Sin embargo, Sakakibara logró convencer al púgil y, ahora, la pelea ya "tiene luz verde" y se llevará a cabo el próximo 31 de diciembre en Tokio. Eso sí, será bajo las reglas del boxeo profesional.

"El malentendido con Floyd Mayweather está arreglado. Se enfrentará a Tenshin Nasukawa el 31 de diciembre", escribió Nobuyuki Sakakibara, director ejecutivo de la empresa de promoción Rizin, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, Floyd Mayweather reconfirmó dicha versión en declaraciones para la cadena 'TMZ', dónde estima que su pelea contra Tenshin Nasukawa batirá todos los récords de PPV de la historia del deporte.

"Voy a subirme al cuadrilátero con ese chico (Tenshin Nasukawa) durante nueve minutos, será la exhibición mejor pagada de la historia. No porque me haya retirado del boxeo significa que no pueda hacer este tipo de cosas", aseguró Floyd Mayweather.

Cabe recordar que Floyd Mayweather no pelea en boxeo desde aquella lucha que protagonizó con el irlandés Conor McGregor en la polémica 'Batalla de los Millones', que se realizó el 26 de agosto de 2017.