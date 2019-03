WWE: Roman Reigns se burla de Conor McGregor por una posible aparición en Wrestlemania 35 [VIDEO]

Conor McGregor volvió a poner el mundo de cabeza el pasado martes al anunciar a través de sus redes sociales su retiro total del mundo de las artes marciales mixtas. Los fanáticos se dividieron en dos bandos: Los que le crían y los que no. Sin embargo, todo indica que su próxima aparición en nada menos que la WWE.

Y es que el excampeón de la UFC siempre tuvo coqueteos con la empresa de Vince McMahon; sobre todo en los últimos años. Fuertes rumores dicen que su fichaje es un “secreto a voces” y que incluso “debutaría” en Wrestlemania 35. Pero, no a todos les ha caído bien esta noticia y así lo hizo notar Roman Reigns.

Y es que el excampeón universal de Raw ofreció una entrevista a ESPN con motivo de promocionar la ‘Vitrina de los Inmortales’, el cual se celebrará el siguiente domingo 7 de abril. Al ‘Perro Mayor’ se le notó la incomodidad cuando le preguntaron sobre la incorporación de ‘The Notorious’ al roster.

Sin embargo, Roman Reigns lejos de molestarse soltó unas carcajadas y “ridiculizó” a McGregor: “Tenemos el mejor lugar para él en 205 Live. No hay duda de que sería un peso crucero; ahí lo podríamos dejar hacer piruetas con todos esos chicos”.

