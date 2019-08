Kimberly García y el duro sacrificio que realizó para participar en Lima 2019, donde ganó medalla de plata

La atleta Kimberly García se alzó con una medalla de plata en Lima 2019 durante la prueba de Marcha Atlética. Hoy en día, ya con la citada deportiva finalizada, la deportista realizó una revelación sobre el sacrificio que tuvo que hacer para poder estar en los Juegos Panamericanos 2019.



En diálogo con El Comercio, la atleta recordó que sufrió una fractura en la cabecera de la tibia en junio. Así, por recomendaciones médicas, se le dijo que debía descansar un mes, lo cual implicaba que perdería su participación en Lima 2019.

Las miras de su equipo eran que Kimberly García pueda recuperarse en julio y así llegar en óptimas condiciones al Mundial de Atletismo, que se disputará en septiembre en Qatar. No obstante, ella decidió competir en Lima 2019 -no al 100% físicamente- y, con ello, dejar de lado la máxima cita atlética.



“Me dijeron que descansara un mes para recuperarme, y con eso me perdía los Juegos (...) No me quería perder estos Juegos por la gente, por mi familia y porque quería una medalla”, enfatizó.



Tras su participación, García ha decidido realizarse una intervención quirúrgica, lo cual implicará que se pierda el Mundial de Atletismo. Sus miras van en guardar reposo por un lapso prudente y luego iniciar su preparación para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



“No iré al Mundial, pero quiero llegar bien a los Juegos Olímpicos y colgarme una medalla”, reveló como uno de sus grandes deseos.

¿Cómo logró su clasificación a Tokio 2020?



Es importante recordar que Kimberly García logró su cupo a Tokio 2020 el 2018 al lograr la marca de 1:29:34 en la Copa Panamericana de México, superando el registro necesario de 1:30:00.



Los próximos retos de Kimberly García serán la Copa del Mundo de Marcha, a disputarse en mayo del 2020, y los Juegos Olímpicos, que se llevarán a cabo del viernes 24 de julio al domingo 9 de agosto.