¡Explotó! Tenista Nick Kyrgios rompió raquetas y escupió al juez en el Abierto de Cincinnati | VIDEO

Nick Kyrgios se encuentra una vez más en el ojo de la tormenta, ya que tuvo un polémico comportamiento en el Abierto 1000 de Cincinnati. El tenista australiano estaba desarrollando un buen partido para conseguir su clasificación a la ronda de octavos, sin embargo, todo cambió de un momento a otro.

Resulta que Nick Kyrgios se quedó con el primer set (6-7) en un atractivo partido ante el ruso Karen Khachanov. El deportista nacido en Canberra durante la primera parte recibió una advertencia del árbitro por desquitar su ira arrojando una pelota a las nubes.

No obstante, el accionar de Nick Kyrgios no quedó ahí, ya que cuando perdió el segundo set (7-4) repentinamente se dirigió a los servicios higiénicos con dos raquetas.

Una vez en el baño, el ex Top 20 las partió contra el piso. Después de esta bochornosa acción, volvió al campo y lo sancionaron con quita de puntos por conducta antideportiva.

"Es el peor referí del juego. Sin duda, cada vez que juego, él está haciendo algo estúpido", manifestaba Nick Kyrgios, actual campeón del ATP 500 de Washington, en el transcurso de del juego.

It you thought nothing Nick Kyrgios does is shocking any more... well today he took his bizarre behaviour to a whole new level. This simply has to be seen to be believed. @bovespa01 #9News pic.twitter.com/eKghi63i0E