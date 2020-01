Kobe Bryant: Se revela la conversación que tuvo con la torre de control previo al accidente

Kobe Bryant, ex Lakers, falleció el domingo pasado en un terrible accidente aéreo. Recientemente, se ha revelado la conversación que tuvo el ex jugador de la NBA, con la torre de control momentos antes del horrible hecho.

El helicóptero debía aterrizar en el aeropuerto de Burbank, sin embargo, las condiciones climáticas y la densa neblina complicaron el vuelo donde viajaba Kobe. Finalmente decidieron contactarse con la torre de control, que desafortunadamente demoró en contestar aproximadamente 15 minutos, los cuales fueron mortales para los tripulantes.

Cuando al fin contestaron, el piloto de la nave explica la situación y pide ayuda, a lo que desde la torre de control se escucha como le responden: ¡Estás volando demasiado bajo! Cojan altitud”. Desgraciadamente tras eso la llamada se corta a las 9:47.

this video is the radio transmissions between ATC and Kobe Bryant‘s helicopter (N72EX) in the moments leading up to the crash. pic.twitter.com/ViFh5Pplyj