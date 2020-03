Una golfista denunció que no la dejaron participar en un torneo benéfico por usar escote

Paige Spiranac tiene gran influencia en las redes sociales. La golfista estadounidense denunció que fue discriminada de un evento benéfico por usar escote. La deportista de 26 años se mostró sorprendida por la decisión de los organizadores, porque su único objetivo era ayudar, incluso tenía listos unos palos de golf para donar.

"Su contestación fue: ‘Nos encantaría, pero, por la forma en que los miembros de nuestra junta te ven, no puedes ayudar’. Yo quiero ayudar a los niños que no tienen nada, porque yo crecí sin tener nada. Pero no lo puedo hacer por mi escote”, expresó Paige.

La joven compitió en el Omega Dubai Ladies Masters y el CoBank Colorado Women’s Open en 2016. En la actualidad, Paige Spiranac tiene 2 millones de seguidores en instagram. Señaló que su objetivo es romper los estereotipos que giran alrededor del golf, el deporte que tanto ama.

“El golf es elitista, es sofocante, es exclusivo y lo odio porque no soy eso y nunca fui bienvenida y todavía no soy bienvenida en él. El golf es el peor lugar para mí porque soy exactamente lo contrario de todo lo que un golfista debería ser”, sostuvo.

El golf más que una pasión

En una entrevista para el medio británico The Guardián, la golfista señaló que el golf es un juego de caballeros, pero ella quiere romper con esos estereotipos. "Lo llaman un juego de caballeros, pero esos muchachos definitivamente no actúan como caballeros la mayor parte del tiempo. Hay tanta hipocresía en el golf... y es muy frustrante para mí”.