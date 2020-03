Coronavirus en Perú: Nataly Correa, la deportista que enfrenta al COVID-19 como suboficial de la FAP

En tiempos complicados, la unión y el esfuerzo son pilares para escalar las adversidades. La pandemia del coronavirus obligó al gobierno peruano a tomar medidas radicales. La Policía Nacional del Perú, los médicos y las fuerzas armadas arriesgan su salud para cumplir sus obligaciones y cuidar al pueblo peruano.

Nataly Correa tiene 26 años, es deportista calificada de Rugby y del Instituto Peruano del Deporte (IPD), y es suboficial de Segunda de la Fuerza Área Peruana. Ella patrulla las calles para enfrentar a la pandemia del coronavirus en la primera línea de combate.

"En el deporte enfrentas a un rival y lo conoces, en la guerra también, pero hoy enfrentamos a un enemigo invisible”, expresa orgullosa Nataly en una entrevista para el IPD.

"Practiqué pentatlón moderno, estuve en la escuela de suboficiales y me animé por el rugby. He sido preseleccionada, luego seleccionada donde ganamos medalla en los Bolivarianos de Santa Marta 2017, luego participamos en los Panamericanos Lima 2019 y después de los Panamericanos ganamos un torneo internacional en Uruguay", señaló la deportista.

Su pelea con el coronavirus

Nataly Correa se siente agradecida por los aplausos del pueblo, pero señala que hay mucha gente que no entiende que debe quedarse en su casa, respetar el aislamiento social obligatorio.

"Muchos saben y toman conciencia y aplauden las acciones que tomamos. Pero hay muchos malcriados que no respetan.Voy a pasear a mi perro, que ellos no hacen caso a los militares, que necesitan aire para respirar, que no quieren estar encerrados, que necesitan estirar las piernas. Hemos enviado a seis personas a la comisaría cuando he sido retén en un puesto. Yo no creo en nadie, yo tengo familia y ellos saben que deben cumplir las leyes", señaló.

Finalmente mostró su preocupación por estar en la primera línea del combate. "Somos los primeros en intervenir a muchas personas. Hoy enfrentamos a un rival invisible, pero soy muy creyente en nuestro Señor Dios y vamos a salir juntos de esto".