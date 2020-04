Luis Horna enfurece y arremete contra peruanos que no cumplen cuarentena

Luis Horna ha sido, por años, una de las figuras principales del deporte peruano. Sus grandes triunfos en el tenis lo llevaron a lo más alto y hoy en día es una voz autorizada para referirse a diversos aspectos, entre ellos el coronavirus.

Recientemente, Luis Horna se mostró molesto con parte de la población peruana que no cumple con la cuarentena para evitar la expansión del coronavirus. Mediante Twitter, publicó un extenso mensaje.

"Hoy sábado, me acerco a la terraza para respirar un poco de aire y engañar la mente. No paran de pasar carros, uno tras otro y otro. ¡Qué bien! Me imagino que ustedes están felices de recibir la noticia de extensión de cuarentena cada 15 días", señaló 'Lucho' en Twitter.

El mensaje de Luis Horna fue bien recibido por la mayoría de sus seguidores en Twitter. "Yo también he visto bastantes autos hoy. ¿Qué le pasa a gente? No toman conciencia", comentó un internauta.

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión que el tenista se manifiesta sobre la actitud que han tomado algunos peruanos frente a la cuarentena por el coronavirus. Antes había usado su perfil de Twitter para criticar a 'Ñol' Solano, quien fue intervenido en una reunión social.

"Compadre cállate. Es tan limitada tu excusa que mejor quédate callado. Cómo vas a comparar tu situación con la de un periodista que tiene que salir a cumplir su labor. Ellos tienen permiso de transitar. Cállate", expresó Luis Horna en aquella oportunidad.