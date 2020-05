WWE: Documental de Undertaker 'The Last Ride' se estrena el domingo 10 de mayo

El Money in the Bank, que se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, no solo genera expectativa en todo el público por las innovaciones que se van a implementar en el evento, sino también por un esperado estreno.

La WWE lanzará después del show por PPV el documental de Undertaker, titulado "The Last Ride", como una estrategia que la empresa ha utilizado para estrenar los programas más importantes en los últimos tiempos.

Las docuserie nos mostrará la trayectoria del legendario Undertaker y se enfocará en los obstáculos que el luchador tuvo que enfrentar en su carrera, la cual estaría llegando a su final.

Así mismo, el primer capítulo, titulado "El mayor miedo", buscará profundizar su combate contra Roman Reigns por el WrestleMania 33, momento en que se especuló que sería la última pelea del "Hombre Muerto".

Cabe recordar que en esta nueva edición de "Money in the Bank", todos los luchadores tendrán la oportunidad de trepar desde el primer piso de la WWE hasta el último para alcanzar el maletín que les permitirá una lucha contra el campeón de alguna de las marcas

Money in the Bank 2020 se llevará a cabo el domingo 10 de mayo desde el Titan Towers en Stamford, Connecticut, y podrás conocer los detalles de cada momento a través de las redes de LÍBERO.