AEW Double or Nothing 2020 [RESUMEN] resultados de las peleas; triunfo de The Elite y Matt Hardy

AEW Double or Nothing 2020 no se guardó nada y regaló una noche mágica a sus fanáticos. Con la presencia de Mike Tyson y grandes peleas, All Elite Wrestling demostró que es un duro rival para WWE. En este ppv se estrenó un nuevo título.

Cody superó a Lance Archer y se proclamó el primer campeón TNT. Mike Tyson fue el encargado de entregar el título al nuevo monarca. El expugilista demostró que se encuentra en buena condición física y retó a una pelea a Jake 'The Snake’ Roberts.

Nyla Rose perdió su título femenino de AEW contra Hikaru Shida. En una vibrante pelea, la peleadora natural de Japón pudo conquistar el campeonato y se convirtió en la máxima figura de la empresa.

En la pelea estelar de la noche, Brodie Lee no pudo cumplir con sus amenazas y perdió contra el campeón mundial de AEW, Jon Moxley. Finalmente, el equipo liderado por Matt Hardy superó a The Elite en el Stadium Stampede Match.

AEW Double or Nothing 2020 - Resumen

- The Elite ganaron el Stadium Stampede Match

- Omega realiza bombazo a Sammy Guevara desde la tribuna y se queda con la victoria

- Todo el equipo The Elite contra Sammy Guevara

- Sammy corre como loco y se salva en la tribuna

- ¡¡Corre por tu vida!! Aparece en el carro Matt y Omega

- Sammy Guevara reacciona y piensa que es el último hombre en pie

- ¡SUPER PLANCHA! Nick Jackson corre desde las gradas del estadio y se tira contra Chris Jericho.

- ¡TOUCHDOWN! Nick Jackson llegó de área a área haciendole una variante de suplex sobre Sammy Guevara

- Jericho reclama al árbitro y dice que la cuenta no es legal

- ¡¡Noooo!! Jericho ataca con un palo de béisbol y la cuenta casi llega a tres

- Con el Jaguar, el cuerpo de Jackson en la boca del jaguar

- Jericho ataca a Matt Jackson

- Celebran la victoria con leche y trago

- Entre Omega y Page destruyen a Hager

- Aparece Omega para ayudar a su compañero

- ¡¡Brutal!!! Con la barra, Jake Hager limpia toda la mesa con el cuerpo de Hangman Page

- Empieza la pelea

- Jake Hager se suma a la celebración

- En el bar, Hangman Page se encuentra tomando su trago

- Matt Hardy amarra a Ortiz en una silla de ruedas y le tira a la piscina

- Matt es ahogado y se transforma en el agua, se convierte en Matt Fack

- ¡¡Brutal!! Santana y Ortiz lanzan a Matt Hardy a la piscina

- Hardy y Omega luchan con Ortiz y Santana en las gradas del estadio

- Desde la portería, Young Bucks vuela con una mortal y ataca a Chris Jericho

- The Inner Circle castigando a Matt Jackson

- Omega es atacado por Jake Hager

- Sammy intenta un salto sapito desde la tercera cuerda, Matt se libera a tiempo

- Guevara regresa al ring

- Matt Hardy ataca a Hager

- Chris Jericho ataca a Matt Jackson

- Comienza la pelea

- Los miembros de The Elite son: Kenny Omega, Hangman Page, Matt Hardy, Matt Jackson y Nick Jackson

- Los miembros de The Inner Circle son: Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana y Ortiz

- La pelea estelar de la noche, The Inner Circle (Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana y Ortiz) vs. The Elite (Kenny Omega, Hangman Page, Matt Hardy, Matt Jackson y Nick Jackson): Stadium Stampede Match

- ¡¡Se rinde !! Brodie Lee no aguantó la llave y Jon Moxley retiene el título Mundial de AEW

- Jon Moxley ataca con lluvia de golpes a la herida de Brodie Lee

- DDT y el retador se salva por pocoo

- Jon Moxley es el primero en salir, Brodie Lee también se libera de los escombros de la escenografía

- ¡¡NOOOOOO!! El campeón intentaba un bombazo y rompe la tarima con el c

- Cuerpo de Brodie Lee es lastimado

- ¡¡Bombazoo!! El campeón se salva de la cuenta, por poco pierde la corona

- Brodie Lee se prepara para el bombazo, pero el campeón se defiende

- ¡Brutal! Contra la escenografía, Brodie Lee ataca al campeón

- En la escalera de metal, el campeón realiza catapulta a Brodie Lee

- Patada al estomago del campeón

- El campeón prepara la escalera, peligro para el cuerpo de Brodie Lee

- Contra la arcada, Brodie Lee ataca la espalda del campeón

- También puede volar, Brodie Lee por la segunda cuerda ataca a Moxley

- Suplex de Brodie Lee, lo sufre el campeón

- Moxley ataca a Brodie Lee contra las rejas de protección

- ¡Comenzó la pelea por el campeonato!

- Jon Moxley en el ring

- Con el título Mundial de AEW, Brodie Lee ingresa al ring

Brodie Lee ordena a sus compañeros alejarse del ring

Brodie Lee vs Jon Moxley por el título Mundial de AEW

- Cuenta regresiva... ¡Sorpresa! Shida consiguió la victoria y es la nueva campeona de AEW

- Rodillazo a la cabeza, la campeona en peligro

- Con el palo de kendo la retadora golpea al rostro de la campeona

- ¡Milagro! la retadora se salva

-Bombazo contra la mesa, la retadora sufrió un fuerte ataque

- Apoyada de la cuerda, rodillazo al rostro de Shida. La retadora se salva de la derrota

- Contralona de poder, la campeona corta los ataques de la retadora

- ¡Por poquitoooo! Shida tira un rodillazo y la campeona se salva

- En el ring, Shida ataca con el palo al cuerpo de Nyla Rose

- Con el palo golpea el brazo de la campeona

- ¡Dale que no soy yo! Impulsada por la escenografía, Shida ataca a la campeona de AEW

- Chida intenta un suplex pero la campeona utiliza su fuerza para liberarse de la presión

- La campeona tiene problemas en estos momentos

- Chida con la rodilla lastima a su rival

- Nyla Rose vs. Hikaru Shida se enfrentan el Campeonato Mundial de Mujeres de AEW.

- Kris Statlander se lleva la victoria tras una dura pelea.

- Empieza la pelea Britt Baker vs. Kris Statlander.

- Cody Rhodes se lleva el título de TNT tras aplicar dos veces su llave principal.

- Mike Tyson evita la intervención de 'Snake' Roberts.

- Cody Rhodes usa una cuerda para ahogar a Archer, pero el árbitro lo detiene.

- Archer se lanza desde la tercera cuerda para atrás y golpea de forma dura a Cody Rhodes.

- Lance Archer lanza Cody Rhodes contra el suelo desde afuera del ring.

- Campeonato TNT de AEW: Cody (con Arn Anderson) vs. Lance Archer (con Jake 'The Snake’ Roberts) - Presentado por Mike Tyson

- MJF derrota a Jungle Boy tras una seguidilla de roll-ups.

- El siguiente duelo es el de MJF vs. Jungle Boy.

- ¡Brian Cage gana el Casino Ladder Match y obtiene la oportunidad para el título!

- Brian Cage lanza a Allin contra las escaleras desde la tercera cuerda y queda a un paso del triunfo.

- Todos se unen contra Brian Cage, a quien golpean con las escaleras y luego contra el poste del ring.

- El peleador sorpresa es Brian Cage, quien llega de la mano de Taz.

- ¡Superbombazo de Allin contra Luchasaurus desde la tercera cuerda!

- Colt Cabanna y Luchasaurus fueron los próximos en entrar a la pelea. Este último se agarra a golpes con Allin.

- Orange Cassidy fue el próximo en ingresar al ring.

- Darby Allin ingresó y, rápidamente, llamó la atención con una dura maniobra: saltó con una skate desde la escalera, pero su rival se escapa a tiempo y este termina muy malherido.

- Kip Sabian es el siguiente en entrar.

- Scorpio Sky y Frankie Kazarian inician la pelea. Compañeros y rivales en esta edición.

- Casino Ladder Match: Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs. Janella vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. Oponente misterioso para ser el aspirante N° 1 al Campeonato Mundial de AEW.

- Empieza el evento AEW Double or Nothing 2020.

- Best Friends (Chuck Taylor y Trent) se llevan la victoria sobre Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) serán los retadores N° 1 a los Campeonatos Mundiales en Parejas de AEW

- ¡Empezó la antesala de AEW Double or Nothing 2020! Best Friends (Chuck Taylor y Trent) vs. Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen) en el Buy-In pre-show.

- No se pierda todos los detalles de AEW Double or Nothing 2020, que tendrá su antesala con su Buy-In pre-show.

AEW Double or Nothing 2020 PREVIA

El esperado evento de All Elite Wrestling tendrá entre sus estelares la pelea entre Jon Moxley (Dean Ambrose en WWE) y Brodie Lee por el Campeonato Mundial de AEW. Sin duda, será un duelo entre dos colosos que llamará la atención de todos.





Asimismo, otra pelea llamativa es la que afronten The Inner Circle -con Chris Jericho a la cabeza- y The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks) y Matt Hardy. Esta pelea, a diferencia de las demás, se realizará con la estipulación que permitirá el uso de cualquier herramienta y tendrá como lugar un estadio de la NFL.



Otro de los atractivos de Double or Nothing 2020 será la aparición del legendario Mike Tyson, quien será el encargado de entregar el novedoso títutlo TNT de AEW al ganador de la pelea entre Cody Rhodes y Lance Archer. ¿Tendrá alguna intervención?

Finalmente, también se realizarán otras peleas llamativas, como la pelea por el título femenino o el famoso Cassino Ladder Match, por una opción para el título.

AEW Double or Nothing 2020: Cartelera del evento de lucha libre

- Jon Moxley vs. Brodie Lee: Por el Campeonato Mundial de AEW

- The Inner Circle (Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana y Ortiz) vs. The Elite (Kenny Omega, Hangman Page, Matt Hardy, Matt Jackson y Nick Jackson): Stadium Stampede Match

- Nyla Rose vs. Hikaru Shida: Por el Campeonato Mundial de Mujeres de AEW

- Cody (con Arn Anderson) vs. Lance Archer (con Jake 'The Snake’ Roberts): Por el Campeonato TNT de AEW - Presentado por Mike Tyson

- Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs. Janella vs. Scorpio Sky vs. Kip Sabian vs. Frankie Kazarian vs. Luchasaurus vs. Oponente misterioso: Casino Ladder Match para ser el aspirante N° 1 al Campeonato Mundial de AEW

- MJF vs. Jungle Boy

- Britt Baker vs. Kris Statlander

- Dustin Rhodes vs. Shawn Spears

Buy-In pre-show

- Best Friends (Chuck Taylor y Trent) vs. Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen): Para ser el retador N° 1 a los Campeonatos Mundiales en Parejas de AEW

AEW Double or Nothing 2020: horarios en el mundo

Perú: 7.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Uruguay: 9.00 p.m.

México: 6.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 24 de mayo)

Estados Unidos: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 24 de mayo)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 24 de mayo)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 24 de mayo)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo 24 de mayo)

AEW Double or Nothing 2020 EN VIVO vía Internet: ¿Dónde ver el evento?

