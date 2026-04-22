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Con fútbol como eje, Boosting Up acompañará a estudiantes mujeres de Chorrillos durante cinco años

La Asociación Sueco Peruana de Desarrollo, con el apoyo de Betsson Group, lanza Boosting Up, un programa de cinco años para 22 escolares de Chorrillos, enfocándose en deporte, educación y bienestar.

    Redacción Líbero
    La Asociación Sueco Peruana de Desarrollo, con el apoyo de Betsson Group, lanza Boosting Up, un programa de cinco años para 22 escolares de Chorrillos, enfocándose en deporte, educación y bienestar.
    La Asociación Sueco Peruana de Desarrollo, con el apoyo de Betsson Group, lanza Boosting Up, un programa de cinco años para 22 escolares de Chorrillos, enfocándose en deporte, educación y bienestar.
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    La Asociación Sueco Peruana de Desarrollo, con el apoyo de Betsson Group en el marco de su proyecto Betsson Foundation, ha puesto en marcha Boosting Up, un programa de cinco años diseñado para acompañar el desarrollo integral de 22 escolares del colegio Cristiania, en Chorrillos.

    La iniciativa, que combina fútbol, educación y bienestar con el objetivo de generar oportunidades a largo plazo, incluye entrenamiento de fútbol para las participantes tres veces por semana en el Círculo Militar de Chorrillos, en sesiones enfocadas en el fortalecimiento del trabajo en equipo y la resiliencia.

    Con el fin de ampliar sus perspectivas futuras, el programa incluye también clases de inglés dos veces por semana, dictadas por Wall Street English, apoyadas por herramientas de aprendizaje digital e integradas progresivamente en los entrenamientos deportivos. Asimismo, las estudiantes recibirán apoyo nutricional personalizado cuatro días a la semana, contribuyendo tanto a su rendimiento como a su bienestar general.

    libero.pe

    El programa busca además incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior, incluyendo posibles becas, y preparar mejor a las participantes para su futura inserción en el mercado laboral.

    “Estamos muy orgullosos de hacer realidad este programa y de contar con el respaldo de un socio internacional como Betsson Foundation. Esta colaboración nos permite ampliar nuestro impacto y crear oportunidades significativas para las estudiantes”, señaló Valeria Donayre, Coordinadora del proyecto Boosting Up por parte de la Asociación Sueco Peruana de Desarrollo.

    “Boosting Up demuestra cómo el deporte y la educación pueden trabajar juntos para generar oportunidades reales. Es un proyecto que hemos identificado y en el que creemos firmemente, y estamos orgullosos de apoyarlo financieramente como parte de nuestro compromiso con el impacto a largo plazo”, afirmó Ronni Hartvig, Chief Commercial Officer de Betsson Group.

    “En Betsson Group, nuestro enfoque de impacto social se centra en la creación de valor duradero a través de alianzas locales confiables. Boosting Up ha sido diseñado para ofrecer oportunidades sostenibles y resultados positivos duraderos”, añadió Jonna Danlund, Directora de ESG de Betsson AB.

    El programa fue presentado oficialmente en un evento que contó con la participación de representantes de las organizaciones aliadas, actores institucionales y figuras públicas, entre ellos los cónsules de Suecia y Noruega, y de la comunidad deportiva.

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