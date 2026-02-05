Perú en la Copa Davis 2026: cuándo juega y dónde ver los partidos ante Alemania

Con la ausencia de Alexander Zverev, se definieron cuáles serán los cruces entre Perú ante Alemania, horarios y canal de transmisión para disfrutar de los encuentros que podrían ser históricos para el equipo liderado por Lucho Horna. Como se recuerda, la selección nacional clasificó tras superar a Portugal en la fase previa.

La prueba de fuego para Perú será ante Alemania por la fase de los qualifiers de la Copa Davis. Horas antes de los enfrentamientos, el capitán Lucho Horna definió quiénes serán los tenistas que disputen los primeros partidos en la modalidad individual y también en dobles.

Perú vs Alemania por la Copa Davis 2026: partidos confirmados

El equipo de Perú tendrá entre sus líneas a Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Arklon Huertas del Pino y también a Ignacio Buse, quien llega de superar una lesión por lo que tendrá un rol secundario. La buena noticia es que por parte de Alemania no se contará con la presencia de Alexander Zverev, número 4 del mundo en el ranking ATP.

Viernes 6 de febrero

Primer partido: Yannick Hanfmann vs Gonzalo Bueno ( 10:00 a.m. )

Yannick Hanfmann vs Gonzalo Bueno ( ) Segundo partido: Jan-Lennard Struff vs Juan Pablo Varillas ( 11:30 a.m. )

Sábado 7 de febrero

Tercer partido: Tim Puetz y Kevin Krawietz vs Arklon H. Del Pino e Ignacio Buse (dobles) ( 7:00 a.m. )

Tim Puetz y Kevin Krawietz vs Arklon H. Del Pino e Ignacio Buse (dobles) ( ) Cuarto partido: Jan-Lennard Struff vs Gonzalo Bueno ( 8:30 a.m. )

Jan-Lennard Struff vs Gonzalo Bueno ( ) Quinto partido: Yannick Hanfmann vs Juan Pablo Varillas ( 10:00 a.m. )

¿Dónde ver Perú vs Alemania por la Copa Davis 2026?

Todos los partidos, de singles y dobles, entre Perú vs Alemania por la Copa Davis se podrá ver a través de la señal de DirecTV. Cabe resaltar que los encuentros se jugarán en la ciudad de Düsseldorf, Alemania.

Otros equipos sudamericanos que se estarán enfrentando por pasar a la siguiente fase son: Chile ante Serbia, Ecuador ante Australi, Corea del Sur ante Argentina y Canadá ante Brasil.