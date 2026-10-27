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¡EL EFECTO BUSE! Más de 300 tenistas paralizaron la FPT y sueñan con emular al crack nacional

Inspirados en las hazañas de Ignacio Buse, más de 300 promesas disputaron el Torneo de la FPT en busca del recambio generacional.

    Redacción Líbero
    Torneo de Tenis albergó a 300 deportistas que sueñan con ser el nuevo Ignacio Buse
    Torneo de Tenis albergó a 300 deportistas que sueñan con ser el nuevo Ignacio Buse | Difusión | Difusión
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    Las instalaciones de la Federación Peruana de Tenis (FPT) se vistieron de gala para acoger el 5 Torneo de Halloween de la Academia Yataco Tenis Training, un evento masivo que reunió a más de 300 tenistas de diversas categorías y dejó en claro que la cantera nacional está más viva que nunca y tiene como gran referente e inspiración a Ignacio Buse.

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    En la cancha, la competencia fue al límite y entregó trofeos Sport Sure a sus flamantes campeones. En la categoría Intermedio Damas, Carla Rojas se coronó tras vencer a Stefany Silva; mientras que en Básico Damas, Romina de la Cruz superó a Laura López. En la rama masculina, Roger Álvarez tocó la gloria al imponerse sobre Luther Sucre, redondeando una jornada de alto nivel.

    Sin embargo, el alma del torneo pasó por la ilusión de los más jóvenes. Con el recuerdo fresco de las hazañas de Ignacio Buse en 2026 —campeón del ATP 500 de Hamburgo tras vencer a Tommy Paulen mayo, y del ATP 250 de Winston-Salem al derrotar a Arthur Fery en octubre—, las promesas nacionales sueñan en grande.

    "Ignacio Buse no salió de aquí, pero formó parte en algún momento de esta academia. Y hoy todos lo ven como un ejemplo a seguir, por eso hay que seguir trabajando en la búsqueda de nuevos talentos", remarcó José Yataco sobre la figura del raquetero de 22 años.

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    En tanto,Ryan Sifuentes, coordinador del centro deportivo, apuntó al futuro de los jóvenes de 14 a 16 años que apuntan al circuito universitario y profesional: "Ben Shelton es un ejemplo vivo de que en las universidades también se gestan buenos tenistas que llegan al profesionalismo". La fiesta de Halloween no solo dejó trofeos, sino el semillero encendido para el tenis peruano.

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