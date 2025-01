UFC: Kamaru Usman estaría dispuesto a pelear con su amigo Israel Adesanya

Kamaru Usman está listo para defender su título mundial de la categoría peso wélter ante Colby Covington en UFC 268 . Sin embargo, el campeón nigeriano no se detiene y ya piensa en su futuro, por lo que hizo una revelación que sorprendió a todos sus fanáticos.

Si bien hace algunos meses aseguró que no pelearía con Israel Adesanya por ser su amigo, el mejor luchador libra por libra del ranking de la compañía manifestó que, si la UFC le ofrece una millonaria suma de dinero, estaría dispuesto a subir de división para retar a su compatriota y tratar de conquistar dos títulos en simultáneo.

"Si decidimos que queremos competir y la UFC nos paga $100 millones, entonces lo haremos realidad", comentó Karamu Usman en el programa "This Just In".