CONFIRMADO: Se reprogramó partido de Alianza Lima por participación en torneo internacional

Alianza Lima no solo ha comenzado muy bien el 2025 en fútbol masculino, donde está en los primeros puestos del certamen local y a punto de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores , sino también en el vóley femenino , donde está luchando por ganar el bicampeonato nacional con otros siete equipos.

La Liga Peruana de Vóley 2024-25 está en plena segunda etapa y este fin de semana se disputará la tercera jornada. Sin embargo, para sorpresa de todos los aficionados al deporte de la net alta, las blanquiazules no aparecen en la programación . A continuación, conoce la poderosa razón por la cual el sexteto 'Íntimo' no jugará en las fechas estipuladas y para cuándo se reprogramará su partido.

Alianza Lima no disputará su partido de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley este fin de semana. Foto: FPV

Uno de los encuentros más importantes de la fecha 3 por la segunda etapa de la competición era el que iban a enfrentar a Alianza Lima vs. Universidad San Martín. No obstante, este duelo no se jugará el 8 ni el 9 de marzo debido a que las dirigidas por Paulo Milagres afrontarán del 7 al 11 del mismo mes el Sudamericano de Clubes de Vóley en Brasil, torneo al cual clasificaron por ser las vigentes campeonas nacionales.