Figura de Alianza Lima arremetió contra ex DT y reveló detalles de su salida: "Con él..."

Alianza Lima tiene como principal objetivo hacer historia esta temporada, por lo que buscará mantenerse en la pelea del Torneo Apertura 2025 y avanzar en la Copa Sudamericana. Además, el elenco blanquiazul sumó recientemente una estrella más al coronarse campeón de la Liga Peruana de Vóley. Sin embargo, llamó la atención que una figura 'íntima' emitiera fuertes palabras sobre su exentrenador.

Figura de Alianza Lima opinó sobre su exentrenador

Tras un notable desempeño, Alianza Lima Vóley logró vencer a Regatas en el 'extra game' por la gran final de la Liga Peruana de Vóley, por lo que se convirtieron en bicampeonas nacionales. Precisamente, una de las figuras de esa hazaña fue Fabiana Távara.

La voleibolista recientemente anunció su salida del equipo en busca de nuevos retos en su vida. No obstante, sorprendió que luego de ello, se refiriera con firmeza sobre el ex DT blanquiazul, Paulo Milagres.

Al respecto, Távara aseguró que su salida fue fundamental para poder levantar el trofeo, pues había debilitado la confianza de sus pupilas. Además, lo comparó con el actual entrenador de Alianza, Facundo Morando.

"Todas creemos que el cambio de técnico fue bastante fundamental para el éxito de Alianza Lima, así como Cenaida Uribe comentó que si seguíamos con él, tal vez no íbamos a conseguir el objetivo, porque afectó la parte psicológica, quitó la confianza de varias cuando él estuvo. Cada chica es un mundo diferente, la manera del profesor de tratar de llegar a nosotras, era igual para todas, no era tan carismático como Facundo, sus palabras eran hirientes, nos hizo perder la confianza a varias", declaró para La Cátedra Deportes.

Video: La Cátedra Deportes

Fabiana Távara reveló detalles sobre su futuro

De igual manera, la joven armadora reveló que no participará en el Mundial de Clubes con Alianza, pues pondrá rumbo a Estados Unidos para poder continuar con sus estudios profesionales.

"Me voy a Estados Unidos a jugar, me voy al Central Arizona College, donde voy a hacer mis dos primeros años y después transferirme a una de las universidades que siempre he soñado. La admiración que siempre he tenido a la Liga Universitaria, es una muy buena liga, tiene equipos muy competitivos, y las chicas que juegan ahí, la mayoría termina en Europa", expresó.