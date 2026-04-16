Figura de Universitario rechazó ofertas de 2 clubes de Europa y 2 campeones peruanos

Universitario de Deportes ha conseguido quedar entre los cuatro mejores equipos de la Liga Peruana de Vóley 2025-2026; sin embargo, desde ya los clubes se mueven para armar su equipo de cara a la temporada 2026-2027. Por eso, en medio de ello, una figura del club crema recibió varias ofertas de dos equipos europeos y dos campeones peruanos; sin embargo, los rechazó para seguir en la escuadra merengue: Estamos hablando de Catherine Flood.

Figura importante de Universitario rechazó ofertas de 2 clubes de Europa y 2 campeones peruanos

El periodista Julio Peña reveló en su programa 'De una' de Radio Ovación que la voleibolista Flood de Universitario recibió ofertas de un club de Turquía, uno de Polonia, uno del Club Universidad San Martín y uno de Regatas Lima. Sin embargo, decidió rechazarlas todas.

Según explicó el también productor, la jugadora americana decidió quedarse en el cuadro crema debido a que se siente muy identificada con el club, siente el cariño de los hinchas y quiere salir campeona nacional de la Liga Peruana de Vóley.

Catherine Flood continuará en Universitario y decidió rechazar a 2 clubes de Europa, Universidad San Martín y Regatas Lima.

“Catherine Flood recibió oferta de la primera de Polonia, de la segunda de Turquía, de Regatas Lima y un ofertón de la San Martín. Pese a todo a ello, está de muy cerca de continuar en Universitario. Ni la oferta enorme de la San Martín la saca del club porque se siente muy identificada con la gente. Además, se ha quedado con la espinita de estar tan cerca y quedarse lejos de la final”, afirmó.

Video: Radio Ovación

Catherine Flood firmará con Universitario de Deportes para la próxima temporada

Asimismo, Julio Peña afirmó que Catherine Flood tiene encaminada su renovación con Universitario de Deportes para disputar la temporada 2026-2027 de la Liga Peruana de Vóley, con el claro objetivo de salir campeonas nacionales.