Caín Velásquez pone en jaque a la WWE y su pelea con Lesnar al necesitar una operación

La aparición inesperada de Caín Velásquez en el primer Smackdown en Fox hizo pensar a más de uno con una nueva era del estadounidense en el WWE; sin embargo, esta aventura podría ser corta, a raíz de una lesión del excampeón de UFC.

La idea de Vince McMahon, presidente ejecutivo y dueño de la WWE, era trasladar la rivalidad de Brock Lesnar y Caín Velásquez de la UFC a su compañía pero una vieja lesión en la rodilla izquierda podría arruinar sus planes.

Dave Meltzer, en la última edición de Wrestling Observer Radio, explicó que Velásquez necesitaría una cirugía en su rodilla, lo que explica el protector que usó el luchador en su debut en la WWE. Aún así, no se perdería el combate inicial con Lesnar.

“Pero si Cain tiene la cirugía, no estoy seguro de que vuelva, especialmente si tiene la cirugía reconstructiva completa en esa rodilla. Digamos que la toma en noviembre, se va a perder Mania de seguro, no hay ni una oportunidad [de que eso no pase]. Quizás tiene una cirugía menor y regresa, quizás”, explicó Meltzer.

No obstante, lo único confirmado por ahora para la edición 2019 de Crown Jewel, el próximo 31 de octubre, es la pelea que enfrentará al 'Equipo Hogan' contra el 'Equipo Flair'.