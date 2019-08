Guashineen: "Infamous es probablemente la mejor organización de Dota en Sudamérica"

La Manager de Infamous Gaming, Vitória 'Guashineen' Otero, se encuentra en China junto al equipo en su Bootcamp preparándose para su mayor reto desde su formación. Y fue entrevistada por WePlayTV en donde habló sobre The International 2019

y el equipo.

El carisma y buen ánimo de Guashineen le ha valido para formar una gran conexión con su equipo y con el público. Les traemos un extracto de la entrevista hecha por WePlay:

¿Cuánto interfiere la organización de Infamous en las funciones internas del equipo?

Infamous es probablemente la mejor organización de Dota en Sudamérica en estos momentos. No solo tienen una buena estructura y una Gaming House, también tienen una buena condición financiera. Por ejemplo, gracias a eso, fuimos capaces de hacer bootcamp en Brazil, evitando problemas con el servidor en las clasificatorias regionales. Perú tiene un montón de problemas de routing, dándole a los jugadores momentos de pérdida de paquetes durante los juegos, que pueden ser muy problemáticos en juegos importantes como las clasificatorias del The International (TI).

¿Los 'jefes' son estrictos o les dan bastante libertad?

Ya que están acostumbrados a la comunidad peruana y los jugadores, no son del tipo estrictos, por que no funcionaría, así que son amistosos y nos dan libertad.

¿Intentaste presionar para que acepten la 'gatoanvorgesa'?

¡La organización ha adoptado la gatoanvorgesa lo más que han podido! Me hubiera gustado ver más gatoanvorgesas en las pantallas y paneles de TI, pero desafortunadamente, la organización cuenta con auspiciadores y yodo, y no es tan simple. Pero aún así, han añadido nuestro logo en colores dorados a la camiseta de Infamous. Creo que eso fue muy bueno de su parte. La gatoanvorgesa existirá por siempre en nuestros corazones jaja, es como nuestra mascota.

¿Qué te parecen sus preparaciones para TI9?

Ahora estamos en China en una realmente asombrosa bootcamp con una gran estructura. Es genial no solo hacer scrim, lo es también no tener problemas de jet lag como en Ucrania, en donde nos preparamos para jugar largas partidas en un día.

¿Tu carga de trabajo aumentó? ¿Todavía tienes tiempo para ver memes y gatos?

Con Infamous, tenemos más apoyo u más staff ayudando al equipo; esto me da más tiempo para trabajar en la imagen y exposición del equipo, como compartir contenido en redes sociales. Creo que eso es realmente importante para crear una personalidad para el equipo. Y sí, definitivamente, vería memes de gatos inclusive si no hubiera tiempo [Se ríe], son lo mejor sobre qué reírse y divertirte un poco luego de un día estresante.

Ser manager de un equipo sin organización - como stack - es definitivamente más difícil que dentro de una organización, porque cuando tienes un stack estás haciendo todo por el equipo sola, pero con una organización, siempre hay más gente preocupada por sobre cómo está el equipo.

Amamos el juego de Team Anvorgesa por su calma, diversión y facilidad. Parecía que los chicos solo estaban disfrutando el juego, y la atmósfera general dio confianza que ayudó en el resultado. ¿Planean seguir jugando de la misma manera?

[Se ríe] ¡Sí! ¡Eso es exactamente lo que pienso! Dudo que eso cambie alguna vez, porque así es su forma de ser. No es que juguemos para divertirnos, no es que no lo tomemos en serio.

Algunas veces las personas podrían pensar eso, pero no es así. Yo siempre digo que amo escucharlos jugar porque son súper divertidos, siempre me río de sus reacciones.

Si deseas leer la entrevista completa puedes encontrarla en el siguiente enlace: https://bit.ly/2KKsyuD

(Redacción y traducción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos) - Fuente: WePlay!