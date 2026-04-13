¡Alerta! Este lunes, 13 de abril, el gobernador Spanberger firmó la ley HB836/SB491, que impide la divulgación de información personal de los estudiantes a las autoridades federales de inmigración en la zona, salvo que existan órdenes judiciales adecuadas. Esta norma busca salvaguardar la privacidad de los estudiantes y asegurar que sus datos no sean utilizados sin el correcto proceso legal.

Firman ley que impide que los datos personales de este grupo sea compartido con ICE

‘wdbj7’ compartió más detalles sobre esta ley, la cual fue impulsada por el delegado Sam Rasoul y la senadora Stella Pekarsky, asegura el acceso a la educación pública para todos los niños en Virginia, sin importar su estatus migratorio.

Firman ley que impide que los datos personales de este grupo sea compartido con ICE.

Rasoul enfatizó la importancia de que los menores se sientan seguros en el entorno escolar, manifestando su confianza en las autoridades locales y su desconfianza hacia las acciones del ICE. El proyecto de ley HB 836 establece el derecho a una educación pública gratuita, reafirmando el compromiso del estado con todos los niños, en contraste con las políticas del Distrito de Columbia.

Al respecto, la senadora Pekarsky expresó su orgullo por la promulgación de esta ley, subrayando que ningún estudiante debería temer asistir a la escuela por el riesgo de ser detenido por el ICE.

La nueva normativa también limita el acceso del ICE a la información de los estudiantes y a las instalaciones escolares, requiriendo una orden judicial para alguna intervención, lo que evidencia un avance en la protección de los derechos educativos en Virginia.

¿Qué está pasando con los inmigrantes universitarios en EE. UU.?

Los estudiantes inmigrantes y extranjeros en EE. UU. atraviesan un periodo de creciente incertidumbre durante el ciclo académico 2025-2026. Esta situación se debe a la revocación de visas, a la implementación de restricciones migratorias más severas y a un mayor escrutinio sobre sus actividades políticas.

Además, se han registrado cancelaciones de estatus estudiantil sin una justificación clara, lo que ha impactado a instituciones de prestigio como Harvard.