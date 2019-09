Dota 2 | Resumen con los cambios más importantes 7.22g items y héroes

Valve por fin se anima a soltar el parche de balanceo de la versión 7.22. La nueva versión 7.22g se enfoca en nerfear (debilitar) héroes meta y buffear (mejorar) otros héroes que no fueron elegidos en el mundial de Dota 2 como Clockwerk, Keeper of the Light y Ursa.

Resumen con los cambios más importantes 7.22g

General

En los cambios globales del juego ahora los creeps básicos otorgan 5% menos recompensa. Este cambia afecta el early y la ganancia que obtienen muchos al hacer la estrategia de los stacks (acumulaciones) de campos neutrales. Esto también implica que los héroes demorarán un poco más en obtener los items si solo recolectan recursos en la jungla.

Items (Objetos)

Los items de early game (juego temprano) que otorgan armadura han sido reducidos con Solar Crest (Blasón Solar), Phase Boots (Botas de Fase), Chainmail (Cota de malla), Medallion of Courage (Medallón de coraje). Muchos héroes combinaban los elementos de armadura para obtener mayor aguante en las peleas, veremos que tanto afectará el porcentaje de reducción.

Otros cambios: la receta de Hand of Midas (Mano de Midas) ha sido aumentada de 1650 a 1750, quieren retrasar el build popular de Lifestealer y Wraith King; Bracer (Brazalete) ha sido reducido del 6% a 5% la resistencia mágica; y la recarga los Sentry Wards (Guardián Centinela) ha sido aumentado de 70 a 85 segundos en el vendedor.

Héroes

Mencionaremos los cambios más importantes a continuación:

Alchemist: el gran farmer core de fuerza ha sido nerfeado en en su pasiva Greevil's Greed, oro acumulado reducido de 4 a 3 ,y lo más importante su habilidad definitiva Chemical Rage ya no otorga regeneración de maná extra.

Chen: su micromanejo ha sido ajustado, pues su Holy Persuasion ahora escala con creeps de nivel 3/4/5/6 evitando que en nivel 5 obtenga los más poderosos. Llegar a nivel 7 con Chen no será tan fácil. Divine Favor ha sido ajustado un poco, pero sin perder tanto poder.

Clockwerk: uno de los héroes ignorados en el mundial de Dota 2. Su inteligencia ganada ha sido aumentado, la velocidad de movimiento incrementado de 310 a 315 y Power Cogs su radio de empuje ha sido incrementado en 15.

Elder Titan: su habilidad insignia Astral Spirit ha sido nerfeado con aumento de cooldown (recarga) de 17 a 23/21/19/17. Lo más fuerte es que ahora puede ser disipado (purgado), héroes como Oracle o Enchantress se encargarán de quitarle este efecto poderoso de pelea.

Keeper of the Light: el segundo de los héroes ignorados del TI 2019. Blinding Light ahora recarga en 14 segundos y tiene un mejor área de efecto de 550/600/650/700 a 575/650/725/800. Su talento de nivel 25 permite hasta 3 prendidas más de su definitiva Will-O-Wisp.

Tiny: fuerza base reducida en 2 puntos (daño no es cambiado). Su habilidad de Aghanim's Scepter ahora ocasiona menos daño de 120% a 100%, cuesta más maná de 150 a 200 y recarga un poco más lento de 12 a 15 segundos.

Ursa: el último de los 3 héroes ignorados en el último The International. El daño de Earthshock ha sido incrementado de 50/100/150/200 a 75/125/175/225.

(Redacción: Anthony "Chuwaca" Palomino)