Dota 2 | FURIA Esports ficha a tavo como offlaner

FURIA Esports tomó al stack formado por Heitor "Duster" Pereira durante las clasificatorias sudamericanas para The International 2019, en donde se perfilaban a ser uno de los equipos clasificados al mundial de Dota 2; ahora refuerzan su alineación incluyendo a Otávio "Tavo" Cerqueira como su offlaner.

El equipo ha estado en una pausa tras no clasificar a The International 2019 y no se tenía claro qué pasaría con su alineación de Dota 2, la cual habían fichado quizás no en el mejor momento del Dota Pro Circuit (DPC).

Tavo comentó en el comunicado que "Los jugadores de FURIA poseen mucho talento. Ya jugué con Duster en otras oportunidades y sabía que un día volveríamos a jugar juntos. La organización presentó un proyecto muy inteligente para este DPC, uno que me dejó muy interesado y emocionado. El equipo tiene un potencial inmenso y con certeza voy a estar trabajando mucho para representar a FURIA de la mejor manera posible"

— FURIA Esports (@furiagg) September 16, 2019

Mientras tanto, su anterior offlaner, Pedro 'mini-" Rezende de Paula seguirá como parte del equipo de Dota 2 de FURIA Esports, pero de momento se encontrará en la banca.

Tavo es un jugador con amplia experiencia, ha jugado en equipos como SG e-sports, paiN Gaming, Complexity Gaming, en Chaos Esports Club durante su breve aventura en Sudamérica y ahora en FURIA Esports.

FURIA Esports, por otro lado, es una organización que más se ha centrado en Counter-Strike: Global Offensive puesto que es el esport en el cual el Brasil ha destacado más. Pero que decidió expandirse este año a Dota 2 para responder y seguir dando competencia a la organización compatriota de paiN Gaming.

No obtuvieron los resultados esperados, puesto que su equipo no logró alcanzar si quiera los playoffs de las clasificatorias regionales cerradas para Sudamérica, quedando en el sexto puesto de la tabla en la fase de grupos.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

Si deseas mirar nuestras transmisiones y las coberturas de los torneos más imporantes, hazlo por nuestras pantallas en YouTube, Twitch y Facebook.

¡No olvides que esta semana empieza la Aorus League Cono Norte y que será transmitida por Líbero Esports en YouTube y Facebook!

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos) - Foto: Duster