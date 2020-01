DreamLeague Season 13 | ¡Pelea a muerte! Beastcoast jugará contra Pain en los playoffs

Terminaron los grupos de DreamLeague Season 13 Leipzig Major con muchas sorpresas. Entre las cuales destaca el duelo entre Beastcoast y Pain Gaming, repasemos los resultados y las llaves de los playoffs de este gran torneo de Dota 2.

Esta fase de grupo sirvió para conocer a los equipos que iban a llave alta y llave baja en los playoffs. Un breve resumen de cada grupo:

Grupo A: Nigma dio la sorpresa al tomar el liderazgo tras llegar desde Bukovel Minor, Fnatic irá a la llave alta con ellos. La decepción ha sido TNC Predator, tras ganar la primera Major han mostrado un bajo nivel, Aster también irá a llave baja con TNC.

Grupo B: Beastcoast tuvo un buen inicio, pero finalizó mal los grupos al perder seguidamente contra Secret y Vici Gaming. La escuadra peruano-boliviana estará en la llave baja con Chaos Esports Club.

GG to @VICI who win their series against @beastcoast, who seemed to run out of steam after Game 1!



PYW had some insane plays for both games, was a great series to watch!



Vici Gaming is off to the upper bracket! WP WP 👏



#DHDL13 pic.twitter.com/DUNoaQKUeL