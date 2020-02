Dota 2 | Las clasificatorias de China para la ESL One Major Los Ángeles son postergadas

El 2020 está siendo un año complicado para los esports en China debido al coronavirus. Primero fue el atraso de la WESG 2019 que se llevará a cabo en el país asiático y ahora, la postergación de los torneos afectó a Valve.

A través de un comunicado que se compartió a través de Huomao TV, que es el host chino oficial para las clasificatorias de este país, se anunció que las clasificatorias abiertas de China se llevarán a cabo el 12 de febrero.

Este es el mensaje completo compartido por Huomao TV:

“Actualización: debido al brote de coronavirus en curso, Valve ha decidido posponer las clasificatorias abiertas de CN y las clasificatorias cerradasque dan la clasificación para la Major de Los Ángeles. La nueva fecha para la clasificatoria abierta será el 12 de febrero, mientras que el tiempo para la clasificatoria cerrada aún no se ha decidido. Continúe con el registro de su equipo en la plataforma PVP de Perfect World para la clasificatoria abierta”.

Recordemos que las clasificatorias abiertas para la ESL One Major Los Ángeles están programadas para llevarse a cabo entre el 9 y 12 de febrero.

La ESL One Major está programada para llevarse a cabo entre los días 15 y 22 de marzo.

Equipos de China invitados

Si nos guiamos de los primeros puestos del Dota Pro Circuit 2019-20, los equipos que tienen la clasificación directa a la clasificatoria cerrada son:

- Vici Gaming

- Invictus Gaming

- Team Aster

- RNG

- Ehome

- Look For Smile

- Newbee

- CDEC Gaming

China está pasando por un momento bastante complicado debido al coronavirus. Si bien, las clasificatorias cerradas se deberán llevar a cabo en febrero, eso no asegura que los equipos clasificados puedan viajar de China a Estados Unidos y participen en el torneo ya que muchas veces son los mismos gobiernos los que no permiten el ingreso de los jugadores y, teniendo en cuenta el miedo que está generando en toda la gente, va a ser muy complicado que puedan ir a Los Ángeles. Esperemos que no sea así.

