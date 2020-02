Infamous Gaming es ‘Baiteado’ por B8 y son eliminados de la WePlay! Mad Moon

Infamous Gaming termina su carrera en la WePlay! Dota 2 Mad Moon tras no sostener su juego en la serie al mejor de 3 (Bo3) de eliminación contra B8 en el Grupo A. El equipo peruano perdió la serie en un contundente 2 – 0.

Infamous Gaming cierra su participación sin haber logrado ni una sola victoria en todo el torneo; recordemos que la organización peruana logró clasificar a esta fase tras salir victoriosos en año pasado en la WePlay! Dire America, pero con la alineación de jugadores extranjeros.

Primera partida

Tanto Infamous Gaming como B8, tuvieron una fase de líneas muy pareja, sin embargo, fueron los chicos de Infamous quienes sufrieron la mayor cantidad de bajas durante los primeros 15 minutos de la partida.

A pesar de ello, Infamous pudo mantener la partida en modo ‘neutral’, sin una ventaja clara más allá de alguna que otra torre de ventaja. Fue en realidad, una pelea cerca al minuto 30 la que dio la ventaja a B8, empezando a despuntar en diferencia de oro y control de mapa. Que eventualmente acabó con la primera partida a favor de B8.

@B8esportsGG secure a comfortable win on the first map. pic.twitter.com/apjnpCOjWh — WePlay! Esports (@WePlayEsport) February 19, 2020

Segunda partida

Con el peso de una primera derrota, Infamous Gaming buscó empatar contra B8, pero lamentablemente su draft no fue lo suficientemente sólido para mantener sus líneas. B8 tuvo una gran ventaja en la línea superior y la del medio; mientras que la inferior estuvo muy peleada.

Infamous Gaming no pudo mantener a B8 fuera de su terreno la mayoría del tiempo, fueron los mismos chicos de B8 quienes tras algunas malas rotaciones le devolvieron momentáneamente el control a Infamous. Sin embargo, esto no fue suficiente para que los peruanos se recuperaran y tras una terrible pelea Infamous Gaming no tuvo nada más que hacer.

