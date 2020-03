Counter Strike | IEM Katowice es el torneo más visto de CSGO en 2020

Tras más de 20 años de Counter Strike, el shooter de Valve sigue marcando historia. Su último récord batido es el de mayor audiencia en una transmisión del presente año. La gran final IEM Katowice 2020 entre los equipos Natus Vincere vs G2 Esports superaron la barrera de 1 millón de espectadores.

La máxima cantidad de audiencia registrada fue de 1,002,132. Si lo comparamos con StarLadder Berlin Major 2019 que solo alcanzó alrededor de 837,000 de espectadores máximos. Esta información se ha recopilado de Esports Charts que ha tomado números de Facebook, Twitch y YouTube para añadir a su data.

El estadio "Spodek", estuvo vacío por el problema del coronavirus. Pero, la Gran Final ha demostrado que ha sido un espectáculo inigualable en números que produce.

Entre otros datos extras tenemos que ha hecho un nuevo récord de audiencia para eventos IEM (Intel Extreme Masters), récord de audiencia en stream ruso de CSGO, evento más popular que no es Major y más espectadores que Berlin Major y Krakow Major.

#IEM2020 CS:GO:

- 1M Peak Viewers;

- New record for #IEM;

- New record for Russian CS:GO streams:

- Most popular non-Major event;

- More viewers than #BerlinMajor & #KrakowMajor@IEM @ESL @ESLCS

More stats:https://t.co/AhYquYgNfa