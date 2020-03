Esports Players League (ESPL) recauda más de $ 1,000,000

Esports Players League es un proveedor global de plataformas de torneos de esports centrado en la creación de ecosistemas móviles para ligas de esports de aficionados a nivel mundial. A través del modelo de franquicia nacional de ESPL, los talentos emergentes de esports pueden participar fácilmente en competiciones mundiales.

Al facilitar la participación a equipos amateurs en lo que es un mercado en rápida expansión, ESPL tiene acceso directo y exposición a un segmento grande, valioso y a menudo ignorado de la industria de los deportes electrónicos como los esports en dispositivos móviles.

La Esports Players League, cuya sede se encuentra en Singapur, anunció hoy que ha terminado una ronda de recaudación por un valor de $ 1 millón. La empresa de capital de riesgo 500 Startups es quien lideró esta ronda.

ESPL no reveló cuánto contribuyó 500 Startups, pero no dijo que es una "porción significativa" del total de $ 1 millón. Este primer millón de dólares en fondos ayudarán a lanzar sus primeros torneos. La primera temporada de la compañía se extenderá de abril a noviembre de 2020.

"As with sports, it is inevitable that [esports] players in all countries and levels demand avenues to compete, participate and watch"https://t.co/TsIVUTDLx6