Fortnite: ¿Cuánto ganan los jugadores profesionales por hora?

Fortnite se hizo famoso por ganar mucho dinero a los niños pequeños, especialmente gracias al evento Fortnite World Cup de $ 30 millones, pero ahora sabemos cuánto equivaldría a las ganancias por hora.

Mientras que el resto de nosotros tratamos de llegar a fin de mes con un salario estándar, algunos de estos jugadores, desde los 13 o 14 años de edad, ya están ganando cientos de miles de dólares con Fortnite, ya sea a través de un salario, o ganando ingresos a través de algún torneo.

Pero las ganancias de los torneos son lo que realmente cuenta, separando a los mejores del mundo de aquellos en camino, y es a lo que aspiran todos los competidores cuando comienzan en la escena competitiva.

Ahí es donde intervino Fortnite Tracker, que ofrece desglosar las ganancias de los jugadores en un simple cálculo de ingresos por hora, y algunos de los resultados son interesantes.

Estos resultados solo incluyen el tiempo dedicado a las partidas competitivas, no incluye esperar en el lobby, ni los modos Creativo ni de Juegos o cualquier otra cosa, por lo que es simplemente un desglose del tiempo en el juego.

Para calcular, simplemente dividieron las ganancias en línea del jugador por la cantidad de horas jugadas. Esto significa que, en su mayor parte, a menos que se especifique, las cifras no incluyen las ganancias de la World Cup, los eventos de DreamHack o cualquier otra competencia de LAN.

Estos son algunos de los resultados más interesantes, aunque puede ver cada respuesta en el hilo original del Tweet a continuación:

For April Fools, we’re going to let the numbers speak for themselves



To all self declared Fortnite “Pros” - comment your IGN and we’ll calculate how much you make per hour in Fortnite (total hours played ÷ tournament earnings)



We’re about to expose some burger flippers today 🍔