PUBG: descárgalo gratis por Steam en junio por tiempo limitado

PlayerUnknown’s Battlegrounds, o simplemente "PUBG" para los entendidos, formará parte de la de iniciativa "Play Apart Together" para evitar la propagación del COVID-19. La forma escogida para hacerlo es mediante un fin de semana gratuito para no alimentar las ganas de salir de casa.

From June 4th to 8th, PUBG is Free To Play and 50% off. #PlayApartTogether with PUBG and Steam! pic.twitter.com/c6cQS3E3Sp