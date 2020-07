Dota 2: torneo NA Summer Shuffle hizo estafa robando imagen de equipos peruanos

Dota 2 tiene torneos de alta categoría con pozo de premios entre $35 000-$50 000 en estos momentos. Sin embargo, cuando NA Summer Shuffle fue anunciado, con un pozo de $15 000 para los equipos de categoría 2 o menor, se volvió una gran oportunidad para esa emergente escena.

El torneo desde el primer momento daba señales de ser sospechoso porque no había información del mismo en otras fuentes de noticias. Incluso su cuenta oficial en Twitter tiene 15 seguidores y no sigue a nadie.

Este torneo solo contaba con un único patrocinador, Towa-Digital, pero como vemos no lo sigue en la cuenta de Twitter @ShuffleNA. En la página oficial de la cuenta alemana no hacen ninguna mención del patrocinio al torneo. Esto pone más extraño que la organización alemana no se haya pronunciado por ser quien apoye el torneo Dota 2.

Entre las publicaciones de Summer Shuffle vimos el calendario de partidas de su torneo. Además, nombran a 12 equipos participantes de Norteamérica y Sudamérica que supuestamente habrían aceptado participar.

Según la web TrackDota, el torneo estaba previsto para el 29 de junio, junto a un ticket oficial dentro de Dota 2. La primera serie que se jugó fue Doze Reborn vs Infinity Esports en un BO3. La partida acabó 2:0, con 45 minutos y 31 segundos de tiempo en el juego.

Puedes revisar los encuentros de cada juego en Dotabuff, incluyendo una armada de Magic Wands por montones en Tidehunter de la primera partida. Finalmente, si revisamos cada perfil de jugador encontramos que son cuentas que han sido creadas recientemente solamente para esas partidas.

Los equipos peruanos Incubus Gaming e Infinity Esports se pronuncian

Ambas escuadras peruanas se pronunciaron en sus cuentas de Facebook, pues la organización NA Summer Shuffle se contactó con ellos para el torneo. Pero, decidieron reprogramar el inicio para el 1 de julio. Luego, se enteraron que el 29 de junio se jugaron partidas con el nombre de sus organizaciones y jugadores con los mismos nicks.

Declaración de Incubus Gaming

Declaración de Infinity Esports

¿La estafa relacionada con apuestas en Dota 2?

Lo más resaltante de toda esta situación es que algunas páginas de apuestas decidieron crear series para estos encuentros como lo hizo ggbet.com, quien ya borró el registro de su apuesta tras la información publicada.

Otras páginas de apuesta también participaron como Dota2Lounge y Luckbox, quienes crearon series para algunas de las partidas.

¿Por qué se molestarían en crear un torneo falso? Pues la respuesta se encuentra en las apuestas, este mercado mueve cientos y millones de dólares entre cada evento por la cantidad de usuarios que hay en cada plataforma. Por tal motivo, probablemente el evento NA Summer Shuffle estuvo coludido con alguna casa de apuestas para poder aprovecharse de los nombres de las organizaciones. ¿Crees que encontrarán a los culpables de esta estafa?

Fuente: trackdota