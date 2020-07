Fortnite: se filtra lo que sería un skin basado en el Capitán América

Fortnite es uno de los juegos más exitosos de la historia. Si bien mucho de este éxito se debe a su fácil y rápida jugabilidad. Otra de las razones, que no podemos pasar por alto, son las alianzas estratégicas que realiza con diferentes marcas ajenas al Battel Royale.

Anteriormente ya hemos visto como personajes de Star Wars o de Marvel, como Deadpool o Thanos, han llegado al juego. Incluso, hace poco vimos una nueva skin de Aquaman y tiempo más atrás una de Batman. Es por eso que para nadie es sorpresa que se haya filtrado lo que sería una nueva skin de Capitán América.

Así es, el vengador favorito de muchos tendría su propia skin según un Leak encontrado en la actualización más reciente del juego.

Esta información ha sido confirmada por FortTory y por VastBlastt, ambas fuentes bastante confiables en lo que a filtraciones se refiere.

Seems like there will be an upcoming Captain America Shield backbling/pickaxe based on the following strings:



-"CAPTAIN AMERICA'S SHIELD"

-"Captain America's shield is as indestructible as his will."

-"Equip Cap's Shield as a BACK BLING or PICKAXE!"