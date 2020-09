Dota 2: Arcana de Windranger filtrada su historia, burla y cómo desbloquear segundo estilo

Los fanáticos de Dota 2 están impacientes por la llegada de los últimos objetos del Battle Pass del The International 10. Estamos hablando de la Arcana de Windranger y el cofre inmortal III que llegarían en los próximos días.

Valve, creador del juego, se pronunció que debido a la coyuntura por el coronavirus no pudieron completar a tiempo las recompensas prometidas, pero la Arcana de Windranger sería la próxima en salir y las últimas actualizaciones han filtrado información directa de este objeto disponible en nivel 575 del Pase de Batalla próximamente.

Historia, segundo estilo y más de la Arcana de Windranger

Lyralei, the Windranger, es una heroína de rango de tipo Inteligencia y tiene como característica principal las habilidades de viento. Las filtraciones han revelado que contará con las siguientes características su próxima Arcana que prometieron en este Battle Pass 2020.

Historia del item Arcana Windranger

"La familia que adoptó a Lyralei o Lyraeli siempre pensó que el misterio de su nacimiento era fascinante. Sin embargo, a medida que Lyralei crecía, los lazos extrañamente entrelazados con el Guardián del Viento se hicieron mucho más fuertes y la ansiedad sobre su nacimiento comenzó a prevalecer. Y pensó que tenía que salir de allí, pero la única verdad que encontró después de un largo viaje fue una verdad inaceptable. Era el hecho de que las aldeas y la sangre de Lyralei fueron aniquiladas por los elementos del viento en la noche de la justicia, y la razón por la que tenían que hacerlo era que querían llevar a Lyralei de vuelta a la suya."

Como un repaso rápido de la historia de Windranger, es que el "Elemento del Viento" adoptó a Lyralei y la entrenó con el arco y las flechas desde que era muy pequeña. Poco a poco, fue aprendiendo y obteniendo habilidades de este elemento para volverse una fuerza de la naturaleza ella misma.



Foto: Valve

Características de la Arcana Windranger

Nuevo conjunto de animaciones.

Nuevos efectos de sonido.

Nuevo medidor de daño por Focus Fire

Diseño personalizado con una barra para los disparos encantados.

Nuevo efecto ambiental de viento para los dos estilos.

Efectos personalizados para la burla.

Nuevo efecto de muerte para los objetivos enemigos bajo Focus Fire.

¿Cómo se desbloquea el segundo estilo de la Arcana Windranger?

Ocasiona 1 500 000 de daño con Focus Fire a tus enemigos para desbloquear el estilo "Projection of the Storm". Recuerda que este estilo puedes obtenerlo en cualquier momento, no es necesario completar la tarea durante el Battle Pass 2020. Recuerda que este requisito es acumulable entre partidas.



Foto: Reddit

Valve ya está alistando la llegada de la Arcana de Windranger porque el Pase de Batalla acaba el 19 de septiembre. Así que lo más seguro es que salga esta semana y podría ser que llegue con un cómic y tráiler como sucedió en la Arcana de Queen of Pain.

¡No te olvides de mirar nuestro torneo de Free Fire los martes, miércoles y viernes con PepeaoTV y Gaboplaygg desde las 19:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!