Dota 2: tres campeones de The International 2015 regresan para jugar contra el equipo de SirActionSlacks

A finales del mes pasado SirActionSlacks, una de las figuras más conocidas dentro del mundo de Dota 2, anunció la creación de un nuevo equipo llamado Arkosh Gaming. Con un particular anuncio que sorprendió a todos, este equipo llegó con la promesa de salvar la escena de Norteamérica.

Aún así, desde su creación no se tuvieron más noticias al respecto. Ni siquiera se conocía el roster oficial del equipo. Aunque, el día de hoy hemos tenido nuevas y emocionantes noticias sobre este nuevo equipo.

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Twitter, Arkohs Gaming anunció la primera edición de SACRIFICIAL CUP. Este evento será un Showmatch en donde la organización presentará su roster oficial.

SO IT BEGINS. BEHOLD THE WEEKLY SHOWMATCH TO SAVE NA DOTA: WEEK 1! https://t.co/zsLJPujPRS