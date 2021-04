Dota 2: mira todos los cambios que sufrió el Ranking DPC después de la Singapore Major

La Singapore Major ha terminado con éxito e Invictus Gaming se consagró como el flamante campeón después de remontar una increíble serie en contra de Evil Geniuses. Si bien las emociones han terminado, ahora es el momento en que los equipos y fanáticos empiezan a sacar la calculadora para determinar en que puesto terminó su equipo favorito después de terminada la primera Major del Dota Pro Circuit.

Repasemos los movimientos que ha sufrido la tabla de posiciones después de un fin de semana repleto de Dota 2.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, a pesar de que Valve indicó en su reglamento que los equipos que jueguen la Major con un suplente perderían el 40% de los puntos obtenidos durante el torneo, finalmente decidió no hacer cumplir esta regla y todos los equipo que ganaron puntos y jugaron con un suplente debido al COVID-19 ganarán la misma cantidad de puntos que al principio.

El equipo más beneficiado de todo esto es Neon Esports quienes fueron el único equipo que ganó puntos DPC, pues terminó Top 6 del torneo, que había jugado con suplentes.

Foto: Liquipedia

En la imagen anterior les estamos mostrando a los primeros 13 equipos del ranking. Recordemos que solamente los primeros 12 equipos clasifican directamente a The International 2021. Es decir que, si el Dota Pro Circuit terminara hoy, tendríamos un Tiebraker entre Quincy Crew, Team Aster y Alliance por ver quien iría a The International. Otro detalle no menor es que si Natus Vincere no hubiera sacado a General también podrían jugar este Tiebraker. Así mismo, junto a Team Nigma y Mónaco.Gambit, estos son los únicos equipos que a pesar de haber ido a la Singapore Major no están dentro de los primeros puestos.

La segunda mitad de la tabla está conformada por equipos que ganaron puntos DPC pero no clasificaron a la Singapore Major. Incluso, muchos han perdido puntos por hacer cambios en su roster.

Foto: Liquipedia

Sin duda, la región que acabó mejor parada después de la Singapore Major ha sido China pues 3 de sus 4 equipos ganaron puntos DPC. Sudamérica también se encuentra muy bien parada pues Beastcoast sigue entre los puestos de clasificación a pesar de no haber ido a la Major y Thunder Predator se subió a los primeros puestos de la tabla gracias a su gran actuación en el torneo.

¡No te olvides de mirar los torneos de Free Fire y PES 2021 en este mes de abril por las pantallas de Líbero Esports y PESA bajo el auspicio de Claro Gaming!