Dota 2: G-Pride no jugará las Clasificatorias Cerradas a The International 10

Lamentablemente, habrá un equipo que no podrá competir en esta instancia del torneo después de no inscribir a tiempo su roster en el registro DPC.

Este equipo es G-Pride que no consiguió inscribir a tiempo a todos sus jugadores y no podrá competir en a las clasificatorias. (La fecha límite para hacer este registro fue el viernes pasado). Con esto, son el segundo equipo de la región que no podrá jugar por clasificar a The International 10 junto a Incubus Gaming.