Dota 2: Crystallize, ex jugador de NAVI: "Hay demasiados capitanes en NAVI"

NAVI es una de las escuadras de Dota 2 más conocidas a nivel mundial gracias a sus increíbles logros conseguidos a lo largo de su historia donde está incluido el haber sido el primer equipo en ganar un The International.

Lamentablemente, los últimos años no han sido los mejores para la escuadra de CIS y esto ha quedado reflejado en su ausencia de The International 10 después de no haber ganado las clasificatorias cerradas de su región.