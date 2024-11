Dota 2: Tundra Esports vence a Virtus.pro por la ESL One

Aunque Virtus.pro llevaba todo el torneo invicto, el equipo de Dota 2 ha perdido la final del Upper Bracket de la ESL One Fall frente a Tundra Esports por 2-0. SIn duda alguna, esto es una sorpresa para fans alrededor del mundo, pues VP llevaba todo el certamen sin haber perdido o siquiera empatado una sola partida, y ahora tendrá que esperar al ganador entre PSG.LGD y T1 en el Lower Bracket.

Tundra Esports venía de mandar al equipo peruano Beastcoast al Lower Bracket, pues los vencieron por 2-0, y VP había hecho lo mismo con PSG.LGD. Aunque VP era el favorito para llevarse el set, perdieron en dos partidas relativamente rápidas de 32 y 36 minutos, y presentaron falencias en su juego que anteriormente no se habían notado. De hecho, VP ya había vencido a Tundra en la fase grupal por 2-0.

Ahora, Tundra Esports está en la Grand Final de la ESL One, la cual se disputará el día de mañana 29 de agosto a las 10 am (hora Perú). Este set se realizará en un formato de Bo5, y coronará al campeón del certamen.

Cabe resaltar que la ESL One tiene premios de 400 mil dólares, y es la última parada para muchos equipos antes de The International 10, el mayor torneo de Dota 2 del mundo, que se realizará entre el 7 y 17 de octubre de este año en la ciudad de Bucarest, Rumanía.

Lamentablemente para Beastcoast, también caerían ante T1, esta vez por la diferencia de 2-0. Sin duda alguna es un golpe duro para los peruanos, pues no solo quedan eliminados de la ESL One, sino que también tienen que realizar una gran cantidad de cambios a su estrategia si es que quieren perdurar en The International