Dota 2: Zai es el nuevo refuerzo de Team Liquid

Cabe resaltar que Team Liquid ya tiene a Boxi en la posición 3. El compatriota de Zai ha estado en el equipo desde hace dos años, y Liquid aún no ha lanzado un comunicado sobre el futuro del jugador. Es más, todas las posiciones del equipo ya están cubiertas, por lo que todavía no se sabe qué rol desempeñará el pro player en su nuevo team. De una u otra forma, la organización quiere volver a lo más alto del Dota 2 competitivo, ya que no lograron clasificar a The International 10.