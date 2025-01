Dota 2: N0tail no será parte del roster de OG esta temporada

Con OG, N0tail logró escalar a lo más alto del Dota competitivo, ya que salió campeón de The International en dos ocasiones distintas, y ganó más de 7 millones de dólares en premios a lo largo de su carrera.

"Personalmente, me estoy tomando al menos un año libre, tomando un descanso de salud, por así decirlo", confirmó N0tail. "Por ahora, todo lo que sé es que necesito un descanso. Estoy muy contento, muy feliz. Tengo la suerte de haber estado con los muchachos con los que he jugado durante los últimos dos años. Me siento realizado. Pero necesito un descanso".