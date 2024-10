King of Fighters XV: SNK se disculpa por errores de la beta

SNK tuvo una beta abierta para King of Fighters XV , el nuevo juego de peleas en la conocida franquicia, que saldrá próximo 17 de febrero de 2022 y llegará tanto a consolas de pasada generación (PS4, Xbox One), nueva generación (PS5, Xbox Series X|S) y PC.

La beta abierta de King of Fighters XV comenzó el 19 de noviembre y finalizó el 22. Para partidas online, esta beta incluyó modos de juego casual y de sala, y para el offline incluyó modos versus, de entrenamiento y tutorial. La beta abierta contó con 8 personajes jugables, incluyendo a algunos de los favoritos de los fanáticos, como el tan esperado Team Orochi de The King of Fighters. El roster fue el siguiente: