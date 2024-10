King of Fighters 98: Ultimate Match Final Edition recibe una importante actualización

SNK CORPORATION anunció que uno de sus juegos más queridos, THE KING OF FIGHTERS '98: ULTIMATE MATCH FINAL EDITION recibirá una importante actualización via Steam este año, agregando las principales funciones en línea que la comunidad ha estado esperando impaciente. Los jugadores interesados podrán comprobar estas nuevas funciones en un periodo de pruebas de la comunidad entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre.