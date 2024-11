Dota 2: cuándo se reanuda el DPC en Sudamérica

Cabe resaltar que uno de los teams que ha dado la sorpresa en lo que va de la competencia es APU King of Kings, que ha sumado tres victorias y solo una derrota, que fue ante Beastcoast. Por otro lado, posiblemente una de las mayores decepciones hasta ahora ha sido Hokori, que no ha logrado repetir sus buenas actuaciones de torneos pasados en el DPC.

Beastcoast vs NoPing Esports

Thunder Predator vs APU King of Kings

Beastcoast vs INF.Uesports (Infamous)

Lava Best Pc vs No Ping ESports