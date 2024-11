Sideral reservó una mesa en la Rosa Náutica, pero no lo dejaron entrar

"Lo que pasa es que iba a venir con mi polera, no pensé que iba a ser tan drástico esta vaina", exclamó Sideral, indignado ante el trato que recibió. "Traje mi bibidí. ¿Ahora como ch... hago, hermano? ¿Me largo nomás? ¿Dónde ch... me voy a comprar un polo?"

"El código del restaurán no deja entrar con chancletas ni con short. Sí o sí tengo que venir con un short drill o con un jean. Es una cag..., es una porquería, hermano. Encima mi bividí me ha costado 80, 100 soles. Es una basura la Rosa Náutica. Basura".

Lamentablemente, Sideral también aseguró que solo contaba con tarjetas, por lo que no estaba cargando con efectivo. De esta manera, no quedó claro si finalmente el streamer peruano llegó a almorzar en la Rosa Náutica tras comprarse un polo, o si finalmente terminó por reservar en otro restaurante de Miraflores.

"Lo he hecho durante tanto tiempo que ya como que se me ha vuelto una rutina, ¿entiendes? No sé si alguno de ustedes habrá sentido eso, que su vida es una rutina. Por eso lo haces desganado. Por eso es que últimamente he estado streameando cada cierto tiempo", señaló.