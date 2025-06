Davoo Xeneize se compara con estrella de selección argentina: "Quería ser como yo"

Franco Mastantuono es el futbolista del momento por el gran momento que está atravesando en en River Plate y se habla sobre su posible futuro en el Real Madrid de España. Antes de convertirse en futbolista, el deportista de 17 años quiso convertirse en youtuber, trabajo similar al que tiene Davoo Xeneize en la actualidad.

Davoo Xeneize es uno de los streamers más conocidos en Sudamérica y su contenido está enfocado únicamente en el fútbol. A pesar de ser hincha de Boca Juniors, decidió resaltar el gran trabajo de Franco Mastantuono.

Davoo Xeneize habla sobre Franco Mastantuono

A sus 17 años, Franco Mastantuono se convirtió en el futbolista más joven en debutar en la selección argentina y siendo tan joven, comparte equipo con Lionel Messi, Julián Álvarez, Rodrigo de Paul y más. Sin embargo, lo que muchos no conocían es que antes de ser una estrella de River Plate, intentó ser youtuber.

Por tal motivo, Davoo Xeneize no perdió la oportunidad para asegurar que Mastantuono quiso compartir su misma profesión. "El pibito que debutó hoy, bueno, Franco Mastantono, así como todos los conocen, tenía un canal de YouTube cuando era más chico. Él quería ser youtuber, él no quería ser el nuevo Messi, él quería ser el nuevo Davoo Xeneize. Digo esto y me retiro", señaló.

El futuro de Franco Mastantuono podría estar en el Real Madrid, pero su pasado como youtuber será algo que nadie olvidará. Su creación en River Plate fue fundamental para su crecimiento.