La Cobra y la dura respuesta a Luis Suárez tras llamarlo "malo" jugando al fútbol: "Empieza a..."

Luis Suárez fue el invitado especial durante un stream de DavooXeneize y al ser preguntado si conoce a La Cobra, el uruguayo no dudó en calificarlo como un mal delantero por su forma de moverse dentro de la cancha. La respuesta del streamer no tardó en llegar.

A sus 38 años, Luis Suárez todavía se encuentra jugando al fútbol de manera profesional en el Inter de Miami a pesar de sus dolencias en su rodilla. El uruguayo es considerado como uno de los mejores delanteros de la historia tras haber tenido una impecable carrera en clubes como el Ajax, Liverpool y FC Barcelona.

La Cobra le responde a Suárez luego tras críticas

Todo ocurrió en el stream del DavooXeneize, quien anticipó que Suárez sería un invitado especial donde hablarían de todo el mundo del fútbol, sin pensar que el desempeño de La Cobra también entraría en discusión. "No sé si lo conoces a La Cobra...", empezó diciendo para tener una respuesta inmediata por parte del histórico delantero.

"Muy malo de '9', sí vi dos videos y es muy malo La Cobra. Si quiere un día debatimos con él y le digo por qué es malo. ¿Viste lo que es para girar? Me corta todo el juego", señaló.

Como era de esperarse, La Cobra no tardó en pronunciarse. "Algún día jugaré un partido de fútbol con Luis Suárez y le demostraré que puedo ser tranquilamente su Cavani. Acuérdense, esto no quedará así", explicó el streamer argentino vía X y luego también le envió un mensaje a Suárez en su propio stream.

"Si quieres jugar un partido, me avisas, yo armo mi equipo de streamers. Empieza a hacer las reglas, lo arreglamos", agregó Lautaro del Campo sin miedo a nada.