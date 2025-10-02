Denuncian fuerte agresión contra Fanodric en Matute: video genera polémica en redes

0
Según imágenes difundidas en las redes sociales, el streamer Fanodric fue agredido físicamente en el último partido de Alianza Lima vs. Atlético Grau.

Angie De La Cruz
El streamer blanquiazul fue agredido en el último partido de Alianza Lima vs Atlético Grau.
El streamer blanquiazul fue agredido en el último partido de Alianza Lima vs Atlético Grau.
Este último miércoles 1 de octubre, Alianza Lima ganó 2-1 a Atlético Grau en el estadio Alejandro Villanueva. En medio de este duelo, el streamer e hincha acérrimo del cuadro blanquiazul, Fanodric, fue agredido físicamente por cuatro sujetos, de acuerdo a lo que se puede observar en imágenes difundidas en redes sociales.

En el clip compartido, se aprecia que el creador de contenido, que viste una casaca del cuadro íntimo, tiene un altercado con cuatro hinchas de Alianza Lima en lo que parece ser la tribuna Oriente de Matute. En esta condenable situación, el joven estaba acompañado de su novia, Majo Calderón.

Tras la difusión de las imágenes, diversos usuarios no dudaron en comentar respecto a la agresión física que sufrió Fanodric, quien es conocido por ser fanático del 'Equipo del Pueblo' y que recientemente compartió comentarios respecto al desempeño que ha tenido el elenco dirigido por Néstor Gorosito.

"Siendo crema hasta me da pena ver a Fano así", "Encima en mancha", "Respeto para Fano, que en todo momento trata de proteger a Majo", "Les duele que le digan las verdades y les gusta las mentiras", "Él nunca habla mal y aun así lo agreden, denuncia causa, esos delincuentes", "Se creen malos esos hinchas, el pata no quiere pelear y le pegan varios, ni siquiera de a uno. Cobardes.", indicaron en redes sociales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

