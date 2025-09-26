La Cobra se burla de la eliminación de Alianza Lima en la Sudamericana: "Ve una 'U' y empiezan los..."

Todo parece indicar que La Cobra no perdona que Alianza Lima haya eliminado a Boca Juniors en La Bombonera y cada vez que tiene oportunidad, el streamer argentino reacciona a los partidos del cuadro íntimo. Por lo que ante la reciente derrota del 'Equipo del Pueblo' en cuartos de final de la Copa Sudamericana, dio controversiales comentarios.

En su reciente transmisión por Kick, La Cobra se pronunció ante la derrota del cuadro dirigido por Néstor Gorosito ante la Universidad de Chile e hizo un singular comentario que no pasó desapercibido por los usuarios, puesto que haría referencia al clásico rival de Alianza Lima. Conoce qué fue lo que dijo.

La Cobra se burla de la eliminación de Alianza Lima

"¿Qué tan cierto es que Alianza Lima ve una 'U' adelante del rival y empiezan los fantasmas? No, no, no. No lo digo yo amigo, lo dicen los datos", indicó de manera irónica. Pero no fue lo único que dijo sobre el elenco peruano, que cayó 2-1 ante el equipo chileno, que logró su clasificación a las semifinales.

"Eliminado, Alianza Lima, chau, chau. ¿Y dónde está el aura de Alianza?", señaló al finalizar el partido ante la U. de Chile. "Fano, Fano, Fano. Cuando fui a Perú, vos me vendiste que Alianza Lima es el club con más aura del fútbol peruano, que la U. de Chile no existe al lado de ustedes", agregó.

"¿Y qué pasó Fano? Festejaste exageradamente un empate con Boca y, ¿te crees que tenías mística? Respeta Fano, Alianza Lima es un buen equipo, pero no es la U. de Chile, que tiene mucha más aura. No te olvides, amigo, que el que último ríe, ríe mejor", mencionó La Cobra.

Estos comentarios generaron la reacción de diversos usuarios en redes sociales. "Es muy cierto. Porque aquí en Perú ni siquiera escriben la vocal U, lo cambiaron por la V", "Alianza Lima solo gana a equipos chicos, como por ejemplo, Boca", "Por lo menos duramos más que Boca en la Libertadores", "Es muy cierto porque hasta no escriben con la letra U ponen V por trauma", indicaron.