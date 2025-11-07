¡Otra vez no, Rockstar! GTA VI retrasa de nuevo su lanzamiento y los fans estallan en cólera

S ya estabas frotándote las manos porque faltaban pocos meses para disfrutar de GTA VI, pues hay malas noticias para ti, ya que Rockstar anunció, una vez más, un nuevo retraso de este videojuego, información que no solo ha enfurecido a los fans, sino que es negativo para la empresa de los videojuegos, la cual no ha destacado en esta nueva generación.

¿Qué pasó con GTA VI?

Grand Theft Auto VI es, probablemente, el videojuego más esperado y con mayor hype desde Cyberpunk 2077 en 2020, pues la gente de Rockstar, que ya había confirmado el 26 de mayo como fecha de lanzamiento, ahora nos dicen que el estreno del título de mundo abierto verá la luz el 19 de noviembre de 2026, es decir, que falta poco más de un año y, francamente, la espera desespera.

El anuncio fue hecho en sus redes sociales, asegurando que esta demora se debe a que van a pulir detalles que están pendientes, por lo que necesitan más tiempo, además de afirmar que son conscientes de la gran expectativa que genera el retorno a Vice City de parte de su enorme base de fans.

La reacción tras el retraso de GTA VI

De inmediato, la reacción en redes sociales fue furibunda, no solo los internautas, también influencers en el rubro pusieron el grito al cielo, como el español ElRubius, quien se mostró decepcionado en medio de un live stream.

Asimismo, IShowSpeed, quien a inicios de 2025 hizo un recorrido por diversos países de Latinoamérica, aseguró que no podía creer la noticia lanzada por Rockstar cuando realizaba una conexión en vivo por medio de YouTube.

Sin embargo, más allá de la necesidad de pulir GTA VI y no llegue bugeado, lo cierto es que Rockstar no pasa por el mejor momento, dado que se conoció sobre el despido de 40 empleados tras negarles la formación de un sindicato basados en que las condiciones de trabajo en el estudio no son las adecuadas. Sin embargo, lo cierto es que estos son rumores.

¿Dónde se jugará GTA VI?

Si todo sale bien y el próximo 19 de noviembre se llega a lanzar Grand Theft Auto VI, se espera que este título de Rockstar (junto con el multijugador) se puede disfrutar en diversas plataformas como PlayStation 5, Xbox Series X/S, pero también en PC vía Steam.