FIFA 20: Flashback de Diego Costa en Ultimate Team [FOTO]

Este lunes, EA Sports sorprendió a propios y extraños al sacar un nuevo 'Squad Building Challenges' en la modalidad Ultimate Team en el FIFA 20. ¿De quién se trata? Flashback de Diego Costa, atacante del Atlético Madrid.

El 'Lagarto' recibe su primera gran carta especial en el videojuego y apunta a ser uno de los revulsivos en plantillas de la Liga Santander. Tiene buen disparo, resistencia y volea, pero muy bajo en agilidad.

EA Sports sacó el Flashback de Diego por su espléndida temporada 2014-15, donde llegó a marcar 20 goles en 37 cotejos cuando defendía los colores del Chelsea de Inglaterra.

¿Cuáles son los requisitos? Solo se deberá entregar una plantilla con dos jugadores IF (In Form), mínimo uno de la Liga Santander, media 84 y química 70.

Love him 💓 as a teammate, hate him 😡 as a rival.



Flashback @diegocosta SBC is now live in-game! #FUT20 pic.twitter.com/Z8Q81uK7uy