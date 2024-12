The King of Fighters XV asegura su salida para 2022 y diversas plataformas

The King of Fighters XV (KoF XV) es uno de los videojuegos que los fans de loe juegos de pelea esperan con ansias. Tras conocer que el juego no estará disponible este año, como se tenía programado, el talentoso equipo de SNK reafirmó el compromiso con su leal fanaticada con la promesa de un lanzamiento durante el primer trimestre del año 2022.